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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

٢٠٠ فنان من ٣٣ دولة يشاركون فى ترينالي مصر السادس للطباعة الفنية.. الثلاثاء

ترينالى مصر الدولى
ترينالى مصر الدولى السادس للطبعة الفنية
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برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبرئاسة الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، ينطلق ترينالي مصر الدولي للطباعة الفنية في دورته السادسة، بعد غياب امتد لثمانية عشر عامًا، وذلك مساء الثلاثاء المقبل ١٥ ابريل، ويستمر حتى ١٥ يونيو بقصر الفنون بدار الأوبرا المصرية.
عن الترينالى قال الدكتور وليد قانوش: في لحظة لا تُختزل في افتتاح، بل تُقرأ كعودة إلى موقع تاريخي راسخ، ليتصدّر المشهد من جديد، لا بوصفه فعالية دورية، بل بوصفه استعادة لتقليد بصري عريق، وتأمل طويل في جدوى الطباعة كفن حيّ، ووسيط بصري متجدد يمتلك طاقة الحضور والتأثير.

تحتضن القاهرة هذا العام أكثر من 200 فنان من 33 دولة يشاركون بما يفوق 350 عملًا فنيًا متنوعًا في تقنياته ورؤاه، ليعكس تحولات المشهد الطباعي العالمي، حيث تتلاقى المدارس الكلاسيكية مع الوسائط المعاصرة، وتُعاد قراءة الطباعة كأثر بصري وثقافي نابض بالحياة.

قطاع الفنون التشكيلية دار الأوبرا المصرية ترينالى مصر الدولى للطباعة الفنية فن تشكيلي وزارة الثقافة