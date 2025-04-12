حالته حرجة.. إصابة عامل محارة إثر سقوطه من الطابق الثالث في الفيوم

أصيب عامل محارة بمحافظة الفيوم اليوم، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء القيام بأعمال محارة بحي السلخانة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بورود إشارة غرفه عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيها بلاغا من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول "محمد . ح . ع " 19 عامًا عامل محارة مقيم بقريه سنهور القبلية، بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وحالته حرجه.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين من التحريات الأولية إصابته إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بأعمال محارة بإحدى الوحدات السكنية بحي السلخانة وسقط من الطابق الثالث.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.