أخبار مصر اليوم.. تفاصيل المباحثات المصرية الإندونيسية في القاهرة

تقدم "البوابة نيوز" لقرائها أخبار مصر اليوم كموجز لأهم الأحداث الجارية على مدار اليوم السبت، حيث تشهد الساحة المحلية تطورات متلاحقة على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في هذه النشرة نرصد أبرز الأخبار والقرارات الحاسمة التي تشكل ملامح اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، بدءًا من المستجدات الرئاسية والتحركات الحكومية والدبلوماسية، مرورًا بالملفات الاقتصادية الساخنة وحركة الأسواق وأهم القرارات، ووصولًا إلى أخبار الخدمات والقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين مباشرة.

جاءت أهم وأبرز الأخبار كالتالي:

تفاصيل المباحثات المصرية الإندونيسية في القاهرة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بقصر الإتحادية، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين بما يتفق مع تطلعات شعبيهما، وفي هذا الإطار، وقع الرئيسان على إعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وناقش الرئيسان الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص فيهما، لتفعيل هذه الشراكة، لاسيما في مجالات التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الغذاء والطاقة، فضلاً عن تعزيز الروابط بين مؤسسات الأعمال في البلدين بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة.



بعد دعوة أسامة الغزالي حرب.. ترحيب كبير بتدوينة عبد الرحيم علي

استهجن الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة» مطلب الدكتور أسامة الغزالي حرب بعودة الرتب المدنية «بك، باشا» مرة أخرى.

وقال عبدالرحيم علي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إلى أسامة الغزالي حرب ومَن على شاكلته.. لن يحدث ما تفكر فيه أنت وأسيادك ما دام فينا قلب ينبض.. وما دام هؤلاء الباشوات الحقيقيين يسكنون قلوبنا.. ويا أفندم ناديهم إنت.. يا باشا ويا بيه.. مش لازم الشعب كله يناديهم بالألقاب دي بقانون يسن».



محافظة الجيزة تنشر لافتات التعريفة الجديدة بالمواقف الرسمية.. صور

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة وضعت بنرات ولافتات مدونًا عليها التعريفة الجديدة بكافة المواقف الرسمية، وذلك عقب اعتماد التعريفة الجديدة لإعلام السائقين والمواطنين بالزيادة الجديدة لكل خط.

رئيس الوزراء يتفقد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بالعلمين الجديدة.. صور

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لتفقُد وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بأبراج حسن علام بالمنطقة الشاطئية بالعلمين الجديدة، وذلك خلال جولته التفقدية بالمدينة اليوم.

وفور وصوله، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، نموذجاً لوحدة سكنية من وحدات مبادرة "بيتك في مصر" بالطابق الـ20 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية للاطمئنان على جودة التنفيذ والتعرف على موقف سير الأعمال.



أبو الغيط يلتقي أمين منظمة شنغهاي للتعاون

التقى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، في إطار مشاركته في أعمال منتدى أنطاليا للدبلوماسية في تركيا، "نورلان يرمكباييف" أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون.





الصين تعلن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، اليوم السبت، عن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 125% على المنتجات الأمريكية، وذلك ردًا على القرار الأمريكي الأخير بزيادة ما يُعرف بـ"التعريفات المتبادلة" على الواردات الصينية إلى نفس النسبة.



إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا في مختلف القطاعات

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، حيث تباحث الزعيمان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، كما يتناولان تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط.



وفاة طبيب بالسكتة القلبية عقب إجرائه عملية قسطرة لمريض بالعريش

نعت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، طبيب قلب، توفى بالسكتة بالقلبية عقب انتهائه من إجراء عملية قسطرة قلبية لمريض.





