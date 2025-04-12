الزمالك يكشف عن إصابة عمر جابر وموقفه من مواجهة حرس الحدود

قال الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن عمر جابر، لاعب الفريق، يعاني من إصابة بشد من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، والتي تعرض لها خلال مباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر إراحة عمر جابر من مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد أسامة على أنه يتم تجهيز عمر جابر للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أن حالة اللاعب مطمئنة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود المقرر لها في السابعة مساء غد الأحد في الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.