القوات الجوية الأوكرانية تعلن تدمير مقاتلة F-16 وقتل طيارها

أعلنت قيادة القوات الجوية الأوكرانية مقتل الطيار المقاتل، بافلو إيفانوف (26 عامًا)، خلال تنفيذ مهمة قتالية على متن طائرة مقاتلة من طراز F-16 فايبر.

ولم توضح القيادة في بيانها الرسمي مكان أو ظروف سقوط الطائرة، إلا أن مدونين عسكريين روس وأوكرانيين أفادوا بأن المقاتلة أُسقطت بصاروخ أرض-جو، وسط تكهنات حول ما إذا كانت الطائرة قد أُسقطت بواسطة الدفاعات الجوية الروسية، أم نتيجة نيران صديقة من الدفاعات الجوية الأوكرانية -وذلك وفق ما نقلته صحيفة كييف بوست الأوكرانية.

وتُعد هذه الحادثة من أولى الخسائر المؤكدة لطائرات F-16 التي بدأت أوكرانيا بتشغيلها مؤخرًا ضمن دعم غربي متزايد في مواجهة الغزو الروسي.