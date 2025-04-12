اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
وبدأ المران بفقرة بدنية خفيفة تحت إشراف الجهاز الفني، وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو على تخفيف الحمل البدني للاعبين، خوفاَ من تعرضهم للإجهاد قبل مباراة الغد.
البوابة سبورت
الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود في الدوري
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب، مساء اليوم السبت، استعداداً لمباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.