عراقجي: الجولة الثانية من المحادثات مع واشنطن السبت المقبل

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات للتليفزيون الإيراني، إن الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة ستجرى على الأرجح يوم السبت 19 أبريل، بهدف مناقشة الإطار الواسع لاتفاق محتمل، بحسب ما ذكرت "رويترز" .

محادثات بين إيران والولايات المتحدة

أجرت إيران والولايات المتحدة محادثات في سلطنة عمان، اليوم السبت، في حوار يهدف إلى معالجة برنامج طهران النووي، حيث هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحرك عسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف عراقجي أن موقع الجولة الثانية من المحادثات قد لا يكون في سلطنة عمان، لكنه سيظل تحت الوساطة العمانية.

وتابع: "لا أحد من الأطراف يبحث عن محادثات غير مثمرة أو لمحادثات تضيع الوقت".