اقتراح برغبة لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية

تقدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة إلى مجلس الشيوخ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية.

وأشار إلى أن المقترح يأتي حفاظًا على النسيج المجتمعي من ألعاب ومراهنات لها تأثير سلبي على المجتمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مسلسل منتهى الصلاحية طرح قضية خطيرة ومهمة للسلام الاجتماعي، وهى قضية المراهنات والألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن تقدمه بالاقتراح برغبة جاء تفاعلًا من الدور البرلماني مع الدراما المصرية.

