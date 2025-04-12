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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اقتراح برغبة لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية

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تقدم النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح برغبة إلى مجلس الشيوخ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، لاستحداث لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية.

وأشار إلى أن المقترح يأتي حفاظًا على النسيج المجتمعي من ألعاب ومراهنات لها تأثير سلبي على المجتمع.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مسلسل منتهى الصلاحية طرح قضية خطيرة ومهمة للسلام الاجتماعي، وهى قضية المراهنات والألعاب الإلكترونية.

وأوضح أن تقدمه بالاقتراح برغبة جاء تفاعلًا من الدور البرلماني مع الدراما المصرية.
 

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الألعاب الإلكترونية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء النائب محمود القط لجنة لتكويد الألعاب الإلكترونية