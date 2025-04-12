وزير الصحة يتفقد مستشفى أطفال مصر ويوجه بوضع برنامج زمني لتطويرها

قام الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بزيارة تفقدية لمستشفى أطفال مصر، في إطار المتابعة الدورية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاطمئنان على سير العمل وأعمال التطوير داخل المستشفيات.

بدا عبدالغفار، جولته التفقدية بالاستماع إلى شرح مفصل عن أقسام المستشفى، حيث اطلع على التوزيع التنظيمي للأقسام المختلفة، موجها بضرورة وضع خطة وبرنامج زمني واضح للتطوير الشامل للمستشفى وموعد تسليمها.

قسم الحضانات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد قسم الحضانات، واستمع إلى شرح مفصل حول ملفات بعض الأطفال، مشيدًا بالتطويرات التي شهدها القسم والتي تم الانتهاء منها في يناير 2025، حيث تم رفع كفاءة القسم وزيادة السعة الاستيعابية من 12 سريرًا إلى 22 سريرًا، كما تفقد غرفة عزل الحضانات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المقررة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الجولة شملت تفقد قسم أمراض الدم، ومركز علاج الهيموفيليا، حيث أبدى الوزير إعجابه بالتطور الملحوظ في المركز، مشيدًا بأداء الفريق الطبي، كما حرص الوزير على الاستماع إلى آراء أهالي المرضى، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للخدمات المقدمة داخل المركز وعن سعادتهم بوجود هذا القسم المتخصص ضمن مستشفيات التأمين الصحي، وتفقد غرف الحقن بالمركز واستمع إلى شرح حول الحالة الصحية للأطفال.

قسم قسطرة القلب

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم قسطرة القلب المستحدث بالمستشفى، والذي تم افتتاحه في يناير 2025، مؤكدًا أهمية هذا القسم في تقديم خدمات متخصصة ودقيقة للأطفال، حيث يخدم القسم 50 حالة شهريا.

واستكمل أن الوزير حرص على زيارة وحدة الرعاية المركزة للأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية، كما اطلع على ملفات الأطفال المحجوزين بالوحدة، وتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية، كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بالدور الثالث، لإنشاء وحدة رعاية مركزة جديدة، حيث وجه الوزير، الشركة المنفذة بضرورة تسليم الوحدة الجديدة خلال شهرين، لزيادة القدرة الاستيعابية للرعاية المركزة بالمستشفى.

مركز السكر المتميز

واستطرد «عبدالغفار» أن الجولة شهدت تفقد مركز السكر المتميز، حيث اطمأن الوزير على توافر كافة الخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة لخدمة المرضى، مؤكدا على أهمية المتابعة المستمرة لتقديم أفضل الخدمات للاطفال، ويخدم المركز ما يقرب من 2500 طفل شهرياً، موجها الشركة المنفذة بوضع برنامج زمني واضح لتطوير شامل للمستشفى، بما يضمن تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن الوزير أشاد بأعمال التطوير بالمستشفى، وبكفاءة العاملين، وبالجهود المبذولة تجاه الأطفال، وبالخدمات المقدمة للأطفال، كما أكد الوزير التزام الوزارة المستمر بدعم وتطوير المستشفيات، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال، وجميع المواطنين، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل جميع العاملين بالمستشفى.

رفع كفاءة المعمل المركزي

وذكر «عبدالغفار» أن المستشفى شهد تطوير ورفع كفاءة المعمل المركزي، ضمن التطويرات، والذي يخدم ما يقرب من 500 مريض يوميًا، والذي تم افتتاحه بعد التطوير في يناير 2025، مشيرًا إلى استحداث قسم الأشعة المقطعية في أكتوبر 2024، والذي يستقبل يوميًا ما بين 15 و20 طفلًا.

حضر الزيارة الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية بالهيئة، والدكتورة إيمان صلاح، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة ، والدكتور عيد العطار مدير المستشفى .

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