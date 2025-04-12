جماهير الأهلي تهتف لـ"زيزو" قبل مباراة بيراميدز

هتفت جماهير النادي الأهلي، باِسم اللاعب أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والذي اقترب من الانضمام رسميًا لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية عقده مع الفريق الأبيض، وذلك بعد إتمام كافة التفاصيل مع الأهلي بحسب مصادر داخل النادي الأحمر.

وقام جمهور الأهلي المتواجد في مدرجات استاد الدفاع الجوي، لحضور مباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة الثانية من مرحلة حسم اللقب، بالهتاف لزيزو معلنة ترحيبها بالصفقة المدوية.

ورددت الجماهير الحمراء: "أوليه أوليه زيزو زيزو"، وذلك على نفس نسق هتاف جماهير الزمالك له في الفترة الماضية أثناء تألقه مع الفريق.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي - أشرف بن شرقي

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي.