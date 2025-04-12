ضبط مسن تحرش بفتاة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم، من كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن شكوى إحدى الفتيات بالقاهرة من قيام مُسن بالتحرش بها.. وضبط مرتكب الواقعة.

في إطار كشف ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.. يتضمن ادعاء الناشرة بقيام مسن بالتحرش بها أثناء استقلالها مينى باص برفقة والدتها بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة الوايلي من (طالبة- مقيمة بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة) بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها أثناء استقلالها سيارة أجرة "مينى باص".

بإجراء التحريات تم ضبط مرتكب الواقعة (عاطل "65 سنة" - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.