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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قمة الدوري.. غيابات بيراميدز في مواجهة الأهلي

إبراهيم عادل لاعب
إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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يغيب عدد كبير من العناصر الأساسية عن تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز، اليوم بسبب الإصابات وكذلك بسبب الإيقاف.

يلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

ويستمر غياب الثلاثي رمضان صبحي وبلاتي توريه و إبراهيم عادل في ظل الإصابات التي لحقت بهم خلال رحلة الفريق إلى المغرب لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، ويستمر تأهيلهم لمباراتي أورلاندو بايرتس في نصف نهائي البطولة القارية.

ويغيب كذلك المدافع علي جبر عن صفوف الفريق بسبب الإيقاف للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

تشكيل بيراميدز 

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بدلاء بيراميدز أمام الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس

تشكيل بيراميدز الأهلي مع بيراميدز غياب رمضان صبحي غياب بلاتي توريه غياب إبراهيم عادل