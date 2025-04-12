يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليجانيس ضد برشلونة اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإسبانية مساء اليوم السبت، الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2025، نحو ملعب بوتاركي البلدي، حيث يحل فريق برشلونة ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليجانيس في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

مباراة ليجانيس ضد برشلونة

يدخل برشلونة هذه المواجهة وعينه على تحقيق الانتصار وحصد الثلاث النقاط، وذلك لتعزيز موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني والابتعاد عن ملاحقه ريال مدريد غريمه التقليدي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط عن الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يلاحقه في وصافة الترتيب حتى الآن.

ويسعى البلوجرانا، بقيادة مدربه الألماني هانز فليك، إلى استغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين والنتائج الإيجابية الأخيرة لتحقيق الفوز في هذه المباراة خارج الديار، خاصة بعد اكتساح بوروسيا دورتموند الألماني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعلى الجانب الآخر، يستقبل فريق ليجانيس المتسلح بعاملي الأرض والجمهور، ضيفه برشلونة بطموحات كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويسعى أصحاب الأرض لتقديم أداء قوي ومحاولة عرقلة المتصدر من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وتأمين مركز جيد له في المسابقة، وذلك بالهروب من منطقة الهبوط.

موعد مباراة ليجانيس ضد برشلونة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليجانيس ضد برشلونة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات «beIN SPORTS»، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل مباراة برشلونة وليجانيس على قناة «beIN Sports HD 1»، ويعلق عليها المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

وتترقب جماهير كرة القدم الإسبانية وعشاق نادي برشلونة هذه المباراة الهامة، التي تمثل منعطفًا حاسمًا في مشوار الفريق الكتالوني نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني، في ظل صعوبة اللقاء وهدف ليجانيس من مواجهة الليلة، حيث يحتل المركز التاسع عشر قبل الأخير في جدول ترتيب مسابقة «لا ليجا».