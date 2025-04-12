إمام عاشور يهدر فرصة الهدف الأول للأهلي في شباك بيراميدز

أهدر إمام عاشور فرصة محققة لفريق الأهلي لتسجيل الهدف الأول في مرمى بيراميدز باللقاء الذي يجمعهما الآن على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

تهيأت الكرة للاعب إمام عاشور أمام مرمى أحمد الشناوي حارس بيراميدز في الدقيقة 12 لكنه سددها في أقدام مدافعي الفريق السماوي.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – يحيى عطية الله

خط الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي - أشرف بن شرقي

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد نتائج الجولة الأولى بالمرحلة النهائية، حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة في انتظار القرار النهائي بشأن خصم 3 نقاط من رصيده، بسبب الانسحاب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك.