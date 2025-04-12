وظائف الأزهر الشريف 2025.. شروط مسابقة تعيين معلمي رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية

يبحث الكثير من خريجي الجامعات بمحافظة الشرقية، عبر مؤشرات جوجل عن رابط التقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين التي أعلنها الأزهر الشريف عبر الموقع الرسمي منذ أيام.



مسابقة المعلمين بالأزهر الشريف 2025

كان الأزهر الشريف، قد أعلن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.



موعد التقديم في مسابقة الأزهر الشريف

ونشر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، بيانًا حول موعد التقديم في المسابقة، والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء 17 أبريل 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون حاجة للذهاب إلى أي جهة.



شروط التقديم في مسابقة المعلمين 2025

حدد الأزهر الشريف، عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي وظائف مسابقة المعلمين الجديدة كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد العمر على 40 سنة وقت التقديم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.

التقديم يكون في نطاق المحافظة المقيم بها طبقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي

المؤهلات المطلوبة

يُشترط حصول المتقدم على مؤهل تربوي مناسب، من الكليات التالية:

تربية (رياض أطفال).

تربية (طفولة مبكرة).

تربية نوعية (رياض أطفال / طفولة مبكرة).

أو أي مؤهل آخر إضافة إليه دبلوم تربوي متخصص في رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة

على المتقدمين تجهيز الملفات التالية بصيغة إلكترونية واضحة أثناء التقديم:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية .

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية (موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

شهادة الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الهمم).

إيصال سداد الرسوم المقررة في البنك.

رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين

يمكنك التقديم في مسابقة الأزهر الشريف من خلال بوابة الوظائف الحكومية، إليك خطوات التقديم:

الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

قم بالتسجيل في بوابة الوظائف الحكومية عبر الرابط الإلكتروني.

بعد التسجيل، اضغط على "الوظائف" لتظهر لك قائمة بجميع الوظائف المتاحة، ثم اختر الوظيفة التي ترغب في التقدم لها.

إذا كانت الوظيفة تتطلب التقديم عبر الإنترنت، ستجد خيار "تقديم الطلب" في أسفل الصفحة. اضغط عليه واملأ البيانات المطلوبة.

بعد انتهاء فترة التقديم، يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم.