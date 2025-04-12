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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجزائري أحمد قندوسي يتعرض لإصابة خطيرة في مباراة سيراميكا وفاركو "صور"

إصابة أحمد قندوسي
إصابة أحمد قندوسي
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تعرض الجزائري أحمد قندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا اليوم لإصابة قوية خلال مباراة سيراميكا وفاركو في الدوري الممتاز. 

جاءت إصابة أحمد قندوسي بعد تدخل قوي من اللاعب ياسين الملاح في الدقيقة 87 بشكل قوي مما جعله يتعرض لكسر مضاعف في الساق.

سيراميكا يهزم فاركو

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً غالياً علي مضيفه فاركو بهدفين دون مقابل، في المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل  باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أهداف المباراة 

أحرز هدفي فريق سيراميكا كليوباترا  أحمد رمضان بيكهام  في الدقيقة 73 ومحمد رضا بوبو في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

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