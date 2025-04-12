رئيس منطقة المنوفية الأزهرية يشهد انطلاق تدريبات الترقّي للمعلمين

شهد الدكتور حسن درويش، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنوفية الأزهرية، انطلاق فعاليات تدريبات الترقّي للمعلمين في دورتها الجديدة، اليوم السبت، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية وتطوير الكوادر التعليمية.

مشاركة قيادات المنطقة في الافتتاح

رافق رئيس المنطقة خلال انطلاق التدريبات كل من حسام جلهوم، مدير إدارة التدريب التربوي، و عماد أبوالعينين، مدير أمن المنطقة، حيث تابعوا انتظام سير العملية التدريبية واطمأنوا على توافر الإمكانيات اللازمة.

تدريبات على مرحلتين ومواعيد محددة

تُقام تدريبات الترقّي على مرحلتين:

المرحلة الأولى: من 12 أبريل حتى 29 مايو 2025.

المرحلة الثانية: من 12 يوليو حتى 18 أغسطس 2025.

تعاون مشترك لتأهيل 1881 معلمًا

تُقام هذه الدورة التدريبية بالتعاون بين إدارة التدريب التربوي بقيادة الأستاذ حسام جلهوم، وإدارة الكادر، بقيادة الأستاذة إيمان الديب، وتهدف إلى ترقية 1881 معلمًا على مستوى منطقة المنوفية الأزهرية.

دعوة للمشاركة والتفاعل الإيجابي

أكد الدكتور حسن درويش على أهمية مشاركة المعلمين بفعالية في التدريبات، مشددًا على ضرورة الجدية والاجتهاد في اجتيازها، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للترقي.