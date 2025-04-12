إيفرتون يخطف فوزًا قاتلًا على نوتنجهام فورست في البريميرليج

حقق فريق إيفرتون انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بهدف دون رد، في اللقاء الذي أُقيم، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتظر الضيوف حتى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ليخطفوا هدف الفوز عن طريق عبدالله دوكوري الذي استغل تمريرة حاسمة من دوايت ماكنيل، ليهز شباك أصحاب الأرض ويمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

جاءت المباراة حذرة من الطرفين، وانتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي دون فرص حقيقية تُذكر، وسط انضباط دفاعي واضح من الفريقين. وفي الشوط الثاني، ازدادت المحاولات الهجومية مع اقتراب صافرة النهاية، قبل أن يُسجل إيفرتون هدفه القاتل في الرمق الأخير من المواجهة.

فوز +90

بهذا الفوز، يُعزز إيفرتون رصيده في صراع الهروب من مناطق الخطر، بينما تلقى نوتنجهام فورست خسارة مؤلمة قد تؤثر على آماله في البقاء بالدوري الممتاز مع اقتراب الموسم من نهايته.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا على الروح القتالية التي يُظهرها لاعبو إيفرتون في الأوقات الحاسمة، في حين يحتاج نوتنجهام إلى مراجعة أوراقه سريعًا قبل فوات الأوان.