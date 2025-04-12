القس ماجد كرم يستقبل وزيرة التضامن والأنبا روفائيل بمقر أمانة مدارس سنودس النيل الإنجيلي

استقبل الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والأنبا روفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، والقس أكرم ناجي عضو المجلس الإنجيلي العام وعضو مجلس المؤسسات التعليمية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي.

جاءت الزيارة في إطار المشاركة في احتفالية تخرج دفعة جديدة من مرحلة رياض الأطفال، بحضور الدكتورة منى مكرم الله، مديرة المدرسة.

وأقيم حفل مبهج ضم الأطفال الخريجين وأسرهم، وسط أجواء من الفخر والفرح والامتنان.

من جانبه، رحب الدكتور القس ماجد كرم بالضيوف، معبّرًا عن اعتزازه بالتعاون البنّاء بين المؤسسات الدينية والتعليمية والدولة، من أجل تنشئة أجيال جديدة تحمل القيم والمعرفة معًا.

وأكد أن مدارس سنودس النيل الإنجيلي تسعى دائمًا إلى تقديم نموذج تربوي متكامل يدمج بين التعليم الراقي وغرس المبادئ الإنسانية والوطنية في نفوس الطلاب منذ الصغر.

وعبّرت الدكتورة مايا مرسي خلال الحفل عن سعادتها البالغة بالمشاركة، مشيدة بالدور التربوي والأكاديمي الذي تلعبه المدرسة في إعداد أجيال واثقة، واعية، ومؤمنة بقدراتها.

وطالبت أولياء أمور الطالبات بمواصلة دعمهن، وعدم إيقاف أحلامهن عند حد معين، خاصة أنه يمكن للطالبات الوصول وتحقيق أهدافهن لأبعد مدى.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن طالبات اليوم سيصبحن مسئولات عن عمل أو أسرة في المستقبل القريب، وهن في تلك المرحلة يحتاجن إلى تعزيز الثقة بأنفسهن لأن هذا الأمر سيسهل الوصول لأحلامهن.

يُذكر أن كلية رمسيس للبنات تُعد من أعرق المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الإنجيلية في مصر، وتحرص على تقديم تعليم متكامل يجمع بين الجوانب الأكاديمية والتربوية والقيمية، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو الطالبة من كل النواحي.

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