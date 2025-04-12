سيراميكا يفوز على فاركو بهدفين وإصابة خطيرة للقندوسي

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزاً غالياً علي مضيفه فاركو بهدفين دون مقابل، في المباراة التى جمعت الفريقين منذ قليل باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر المجموعة الأولى لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

أهداف المباراة

أحرز هدفي سيراميكا أحمد رمضان في الدقيقة 73 ورضا بوبو في الدقيقة 92.

إصابة خطيرة للقندوسي

وتعرض أحمد القندوسي لاعب سيراميكا الي إصابة خطيرة بعد تدخل مدافع فاركوعليه وتم نقله إلى أقرب مستشفى.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: محمد عادل - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - يوسف عفيفي.

الوسط: إبراهيم محمد - محمد رضا بوبو - أحمد القندوسي - أيمن موكا.

الهجوم: فخري لاكاي - إسلام عيسى.

تشكيل فاركو

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: جابر كامل - ياسين مرعي - بابكر ندياي - جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمد فخري - عزمي جوما - محمود عماد.

الهجوم: محمد عز - أحمد شريف - محمود فرحات.