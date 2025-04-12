استدرجوا السائق وخدروه.. تفاصيل سرقة أشخاص سيارة نقل محملة بالجبن في بولاق الدكرور

تفحص جهات التحقيق بالجيزة، بلاغًا من سائق يتهم أشخاصًا بسرقة سيارة نصف نقل كان يقودها محملة بالجبن بمنطقة بولاق الدكرور، واستمعت إلى إفادة السائق الذي أفاد بأن مجموعة من الأشخاص قاموا بتخديره بواسطة كوب من العصير ومن ثم سرقوا السيارة وما بها من جبن وأموال.

هروب المتهمين بالسرقة

وانتقل فريق من جهات التحقيق الي موقع الحادث، وأمروا بالاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، واستمعوا الي إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث، وطلبت جهات التحقيق من أجهزة الأمن بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وكلفت المباحث بتكثيف جهودها لضبط المتهمين.

٣٥٠ ألف جنيه حصيلة السرقة

وكشفت أقوال سائق السيارة أمام جهات التحقيق، عن أن حمولة الجبن التي كانت بالسيارة تُقدر بحوالي ٢٥٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى ١٠٠ ألف جنيه كانت موجودة بالسيارة حصيلة بيع جزء من الجبن.

استدراجوه بكوب عصير

وتابع أن مجموعة من الأشخاص استدرجوه بحجة عمل صفقة معه لشراء الجبن، وقاموا بإعطائه كوب عصير وقد وضعوا به مخدرًا مسبقاً، وحينما شرب من العصير، شعر بدوار ثم فقد وعيه، وحينما استفاق كانت السيارة قد اختفت ومعها الأشخاص.

أوصاف المتهمين

وأدلى السائق المجني عليه بأوصاف تقريبية إلى جهات التحقيق ، حتي تم كشفهم بواسطة الأكمنة الثابتة والمتحركة التي رصدها من قبل الأجهزة الأمنية لضبط المتهمين.

كمائن لضبط المتهمين

فيما يجري ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة، تحريات أمنية مكثفة لسرعة ضبط المتهمين بسرقة حمولة جبن من سيارة نصف نقل بعد تخدير سائقها في منطقة بولاق الدكرور.

مخدر في العصير وسرقة سائق بولاق

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من سائق سيارة نصف نقل يتهم فيه مجهولين باستدراجه وإعطائه كوب عصير به مخدر وسرقة حمولة جبن ومبلغ مالي من السيارة بدائرة القسم.

حمولة جبن ومبلغ مالي

وأضاف المبلغ أن حمولة الجبن تقدر بحوالي 250 ألف جنيه بالإضافة إلى 100 ألف جنيه كانت بداخل السيارة.

وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وضبط الجناة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.