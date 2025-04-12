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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برعاية قرينة الرئيس.. "الشباب والرياضة" تطلق مسيرة "ريحانة" لدعم وتمكين الفتيات بالإسكندرية

الشباب والرياضة بالإسكندرية
الشباب والرياضة بالإسكندرية
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برعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للطلائع، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مسيرة "ريحانة" لدعم وتمكين الفتيات، بمشاركة 500 فتاة من مختلف مراكز الشباب، وذلك من أمام ديوان عام المديرية.

برنامج ريحانة يعد نموذجًا فعّالًا في مجال تمكين الفتيات المصريات

وتقدمت المسيرة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، التي أكدت أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجيهات معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بدعم الفتيات وتمكينهن من القيام بأدوار مجتمعية وقيادية فعالة.

وقالت الشريف إن برنامج "ريحانة" يُعد نموذجًا فعّالًا في مجال تمكين الفتيات المصريات، ويتماشى مع توجهات القيادة السياسية في دعم المرأة والنهوض بدورها في المجتمع، مشيرة إلى أن المسيرة تهدف إلى التعريف بالبرنامج القيادي "ريحانة"، والترويج لفتح باب التسجيل به، وجذب فتيات جدد للمشاركة، بالإضافة إلى اختيار أفضل العناصر للمشاركة في الملتقى القمي بالقاهرة، والمقرر عقده خلال النصف الثاني من شهر أبريل، بالتعاون مع مؤسسة "مصر الخير".

وتحمل المسيرة شعارات تعكس أهداف البرنامج في تعزيز منظومة القيم الإيجابية، وتطوير المهارات القيادية للفتيات، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.

وأشادت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدور الحيوي الذي يقوم به البرنامج في بناء جيل واعٍ من الفتيات، يمتلكن القدرات والمهارات اللازمة للقيادة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة استمرار الجهود لدعم المرأة في جميع محافظات الجمهورية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة.

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