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السبت 12 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أستون فيلا يسقط ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة ويواصل الزحف في البريميرليج

فوز استون فيلا
فوز استون فيلا
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عاد أستون فيلا بفوز كبير من ملعب ساوثهامبتون بعدما تغلّب عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم البداية المتوازنة من الفريقين، نجح أستون فيلا في فرض سيطرته خلال الشوط الثاني، حيث افتتح أولي واتكينز التسجيل في الدقيقة 73 بعد تمريرة حاسمة من يوري تيليمانس، قبل أن يُعزّز البديل دونيل مالين النتيجة في الدقيقة 79 إثر تمريرة ذكية من مورجان روجرز.

فوز قوى 

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، اختتم جون مكجين ثلاثية الضيوف، ليمنح فريقه فوزًا عريضًا ومستحقًا.

بهذا الانتصار، يواصل أستون فيلا عروضه القوية هذا الموسم، معززًا موقعه في المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية. في المقابل، تلقّى ساوثهامبتون خسارة قاسية على أرضه، ليعقّد من وضعيته في جدول الترتيب ويزيد من ضغوط البقاء في الدوري.

ويُعد هذا الفوز تأكيدًا على قوة التشكيلة التي يمتلكها المدرب أوناي إيمري، وقدرة الفريق على حسم المواجهات الصعبة خارج أرضه بفضل تنوع الحلول الهجومية والانضباط التكتيكي.

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