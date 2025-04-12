رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في حفل تنظيم كنيسة "مدينتي" رعويًّا وضم أعضاء جدد لها

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم السبت ١٢ أبريل ٢٠٢٥، في حفل تنظيم الكنيسة الإنجيلية بـ"مدينتي" رعويًّا، وضم أعضاء جدد لها.

أقيم الحفل في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس نادي لبيب، رئيس مجمع القاهرة بسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

كما شارك في فعاليات الاحتفال القس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس سامح لطفي، رئيس لجنة العمل الرعوي والكرازي بمجمع القاهرة، بجانب الشيخ مجدي وديع، شيخ الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، والدكتور الشيخ عماد وليم، شيخ الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بالإضافة إلى حضور شعب كنيسة مدينتي وعدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية في مصر.

أندريه زكي: نصلي أن تكون رسالة الكنيسة الجديدة نافعة وصالحة

وفي كلمته خلال الحفل، قال الدكتور القس أندريه زكي: "نصلي أن تكون رسالة هذه الكنيسة الجديدة نافعة وصالحة في المجتمع وتخدم الإنسان بروح كلمة الله." وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن "الكنيسة تُبنى على التعليم اللاهوتي السليم المؤسس على الكتاب المقدس"، مشددًا على العلاقة الوثيقة بين العقيدة والفعل. وأضاف: “الكنيسة التي تتمسك بالتعليم الصحيح هي كنيسة فاعلة في المجتمع وخادمة للناس.”

وتابع: "لا تستهينوا بأهمية التعليم اللاهوتي السليم، واحذروا من فوضى التعليم اللاهوتي، تخلل الحفل فقرات ترانيم وصلوات شكر وكلمات روحية، بالإضافة إلى الإعلان عن تنظيم الكنيسة رعويًّا وضم عدد من الأعضاء الجدد".

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