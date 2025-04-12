يبحث عشاق كرة القدم السعودية عن موعد مباراة النصر ضد الرياض اليوم، في الدوري السعودي والقنوات الناقلة.

وتتجه الأنظار صوب ملعب الأول بارك، حينما يستضيف فريق النصر نظيره الرياض في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي (روشن).

مباراة النصر ضد الرياض

يدخل النصر بقيادة أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، مباراته ضد الرياض بمعنويات مرتفعة، وذلك عقب تحقيقه فوزًا ثمينًا ومستحقًا على الهلال في مباراة الديربي الأخيرة بنتيجة 3-1.

انتصار النصر على الرياض في مباراة اليوم، يعزز من ثقة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، ورفع من سقف طموحات العالمي في المنافسة على قمة ترتيب الدوري السعودي.

ويحتل النصر حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 58 نقطة.

مباراة النصر ضد الرياض

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على الرياض؛ من أجل تضييق الخناق على الهلال واللحاق بمتصدر الترتيب اتحاد جدة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة هدافي الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 21 هدفًا بفارق هدفين فقط عن المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الشباب.

وعلى الجانب الآخر، يطمح فريق الرياض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر على أرضه ووسط جماهيره.

ويسعى الفريق الضيف لتقديم أداء قوي يعكس تطوره في الفترة الأخيرة، ومحاولة اقتناص نقاط ثمينة تساعده في تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر ضد الرياض والقنوات الناقلة

وتقام مباراة النصر ضد الرياض، اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، وتنطلق في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة النصر ضد الرياض عبر شبكة قنوات «SSC» السعودية، الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتنقل قناة «SSC 1 HD» مباراة النصر ضد الرياض، بتعليق من المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي، بجانب المعلق مشاري القرني ومدحت شلبي.

تترقب الجماهير السعودية وعشاق كرة القدم هذه المواجهة الهامة بين النصر والرياض، والتي تحمل في طياتها الكثير من الأهمية للفريقين في سعيهما لتحقيق أهدافهم في دوري روشن السعودي هذا الموسم.