وسام أبوعلي وبن شرقي يقودان هجوم الأهلي في مواجهة بيراميدز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة بيراميدز بعد قليل ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز "مجموعة المنافسة على اللقب".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب الدفاع الجوي في مواجهة مصيرية ومرتقبة بالصراع على الدوري.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة وأشرف داري ومحمد هاني ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور

خط الهجوم: أشرف بن شرقي وحسين الشحات ووسام أبوعلي

ترتيب بيراميدز والأهلي في الدوري

اشتعل صراع صدارة ترتيب الدوري الممتاز بعد نتائج الجولة الأولى بالمرحلة النهائية حيث يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 39 نقطة في انتظار القرار النهائي بشأن خصم 3 نقاط من رصيده، بسبب الانسحاب من مباراة القمة 130 أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز عند الساعة السابعة مساء السبت 12 إبريل 2025 على ستاد الدفاع الجوي.



القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والأهلي في الدوري

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباراة بيراميدز والأهلي في الدوري المصري، وسيتم نقل المباراة على قناة ONTIME SPORTS HD الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز وجميع البطولات المحلية حيث يسبق مباراة الأهلي وبيراميدز استوديو تحليلي بحضور نجوم الكرة المصرية.