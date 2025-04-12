ياسر حتاتة يستقبل رئيس جامعة دمياط

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، والذي ترأس لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحثة مروة حسين أحمد الفار، المدرس المساعد بقسم الآثار المصرية بكلية الآثار بجامعة الفيوم، تحت عنوان: "مجموعات الآثار المصرية القديمة بين نظم العرض وأساليب الإدارة، دراسة مقارنة بين المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف البريطاني"، وذلك يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/١٠ بكلية الآثار بجامعة الفيوم.

بحضور الدكتور خالد حمزة، رئيس جامعة الفيوم السابق، والدكتور عرفة صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور محمد خلاف عميد كلية الآثار.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، وعضوية كل من الدكتور ماهر أحمد عيسي، أستاذ اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة الفيوم، والدكتور طارق السيد توفيق، المساعد بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور محمد علي نصار، المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم.

وشهدت جلسة المناقشة نقاشًا علميًا حول محاور الرسالة، حيث تناولت الباحثة منهجيتها في مقارنة أنظمة العرض والإدارة بين المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف البريطاني.

من جانبه أشاد رئيس جامعة دمياط بالجهد البحثي للباحثة، مشيرًا إلى أهمية الربط بين الأبحاث الأكاديمية والتطبيق العملي في متاحف مصر، لضمان مواكبة المعايير الدولية.

وبعد المناقشة قررت اللجنة منح الباحثة مروة حسين الفار درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة بتقدير "مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بطبع الرسالة وتداولها بين الجامعات".