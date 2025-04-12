رابط التقديم في مسابقة تعيين معلمين بالأزهر الشريف بالبحيرة.. الشروط والأوراق المطلوبة

يبحث الكثير من خريجي الجامعات المصرية بمحافظة البحيرة، عبر مؤشرات جوجل عن رابط التقديم في مسابقة تعيين معلمين مساعدين التي أعلن عنها الأزهر الشريف عبر الموقع الرسمي منذ أيام.

مسابقة المعلمين بالأزهر الشريف 2025

وأعلن الأزهر الشريف، عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.

وتضم المنطقة الأزهرية بمحافظة البحيرة، إدارات " دمنهور وإيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة ورشيد وإدكو والرحمانية وشبراخيت والدلنجات وحوش عيسي والنوبارية وأبو المطامير ووادي النطرون وبدر".

موعد التقديم في مسابقة الأزهر الشريف

ونشر الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، بيانًا حول موعد التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين والتي من المقرر أن تبدأ من يوم الأربعاء 17 أبريل 2025 ويستمر حتى الثلاثاء 30 أبريل 2025، عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى أي جهة.

شروط التقديم في مسابقة المعلمين 2025

وحدد الأزهر الشريف، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقديم للحصول علي وظائف مسابقة المعلمين الجديدة لعام 2025 وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يزيد العمر عن 40 سنة وقت التقديم.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

اجتياز الاختبارات المقررة والمقابلة الشخصية.

التقديم يكون في نطاق المحافظة المقيم بها طبقًا للعنوان المثبت في بطاقة الرقم القومي

المؤهلات المطلوبة

يُشترط حصول المتقدم على مؤهل تربوي مناسب، من الكليات التالية:

تربية (رياض أطفال).

تربية (طفولة مبكرة).

تربية نوعية (رياض أطفال / طفولة مبكرة).

أو أي مؤهل آخر إضافة إليه دبلوم تربوي متخصص في رياض الأطفال.

الأوراق المطلوبة

على المتقدمين تجهيز الملفات التالية بصيغة إلكترونية واضحة أثناء التقديم:

صورة شخصية حديثة.

بطاقة الرقم القومي سارية .

شهادة المؤهل الدراسي.

شهادة الخدمة العسكرية للذكور أو العامة للإناث.

صحيفة الحالة الجنائية (موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

شهادة الإعاقة أو بطاقة الخدمات المتكاملة (لذوي الهمم).

إيصال سداد الرسوم المقررة في البنك.

رابط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين

يمكنك التقديم في مسابقة الأزهر الشريف لتعيين معلمين من خلال بوابة الوظائف الحكومية، إليك خطوات التقديم: