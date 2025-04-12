فيستون ماييلي يقود هجوم بيراميدز أمام الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة الأهلي في الدوري الممتاز.

يحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثانية من مرحلة حسم لقب الدوري الممتاز.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - كريم حافظ

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس