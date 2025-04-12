إصابة شخصين إثر حادث اصطدام سيارة نقل ودراجة نارية في الفيوم

أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة نقل، ودراجة نارية "موتسيكل" بطريق الوادي بجبل سعد الرابط بين مركزي أبشواي والشواشنة، بدائرة مركز الشواشنة، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة الشواشنة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغاً بوقوع حادث تصادم سيارة نقل، ودراجة نارية موتسيكل، بطريق الوادي بجبل سعد الرابط بين مركزي أبشواي والشواشنة، بدائرة مركز الشواشنة، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانها السيطرة على السيارة والدراجة فاصطدما ببعضهما البعض ما تسبب في إصابة شخصين جرى نقلهم إلى مستشفى أبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.