في جولة مفاجئة: مدير الخدمات العلاجية يتفقد مجمع مستشفيات منوف لتقييم الأداء الطبي

أجرى الدكتور أنور محفوظ، مدير إدارة الخدمات العلاجية بمديرية الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية بمجمع مستشفيات منوف لمتابعة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، رافق الدكتور محفوظ خلال جولته كل من الدكتور شفيع السقا من إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أحمد بلال مسؤول العلاقات العامة بإدارة منوف الطبية، حيث شملت الجولة المستشفيات الثلاثة الرئيسية بالمجمع، وتم خلالها الوقوف على كفاءة الخدمات الطبية، والانضباط الإداري داخل الأقسام المختلفة.

مستشفى صدر منوف: رصد غياب طبيب وإجراءات فورية

شملت الزيارة أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفى صدر منوف، وتركزت المتابعة على سرعة الاستجابة للحالات الحرجة، وتوافر الأدوية والمستلزمات، إلى جانب مراجعة سجلات المرضى.

وقد تم رصد غياب أخصائي الأشعة، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان انتظام العمل واستمرار تقديم الخدمة دون تأخير.

مستشفى حميات منوف: متابعة دقيقة لقسمي الأشعة والكلى

تفقد الوفد قسمي الأشعة والكلى بمستشفى الحميات، مع التركيز على جودة الفحوصات، وصيانة الأجهزة، ومدى الالتزام ببروتوكولات التعقيم، خاصة في وحدة غسيل الكلى التي تخدم مرضى بحاجة إلى أعلى درجات النظافة والسلامة.

مستشفى منوف العام: اهتمام خاص بالحضّانات والعناية المركزة للأطفال

امتدت الزيارة لمستشفى منوف العام، حيث تم المرور على الحضّانات، والعناية المركزة للأطفال، وقسمي الأشعة والكلى، وتم تقييم مستوى الرعاية الصحية، والتأكد من دقة توثيق النتائج الطبية، والالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى، إلى جانب التأكيد على أهمية التعامل الجاد مع شكاوى المرضى وذويهم.

رسالة ختامية: تحسين مستمر وثقة متبادلة

أكد الدكتور أنور محفوظ في ختام الجولة، التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، أن هذه الزيارات المفاجئة لا تقتصر على التقييم فقط، بل تهدف إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والطواقم الطبية، وتحديد نقاط القوة والقصور بما يضمن تطوير الخدمة الصحية بشكل مستدام يخدم أهالي المنوفية.