السفير محمد حجازي يكشف أهمية تعزيز التحالف الاستراتيجي بين مصر وإندونيسيا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن تعزيز التحالف الاستراتيجي بين مصر وإندونيسيا لمواجهة التحديات الدولية الراهنة، مع التركيز على دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التبادل الاقتصادي.

إندونيسيا شريك رئيسي في الجهد الإسلامي لدعم التحرك العربي المساند للفلسطينيين

وأكد السفير حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، إن إندونيسيا شريك رئيسي في الجهد الإسلامي لدعم التحرك العربي المساند للفلسطينيين، مشيرًا إلى التنسيق المكثف بين البلدين في المحافل الدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز.

حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقترب من 1.4 مليار دولار

وكشف عن حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يقترب من 1.4 مليار دولار، مع تأكيده على ضرورة زيادة الصادرات المصرية، كما دعا إلى إنشاء "عاصمة صناعية" جديدة بالقرب من العاصمة الإدارية لجذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي.

دور الأزهر الشريف كأداة قوية للنفوذ المصري في إندونيسيا

وسلط الضوء على دور الأزهر الشريف كأداة قوية للنفوذ المصري في إندونيسيا، حيث يدرس أكثر من 15 ألف طالب إندونيسي في مصر، كما اقترح عقد مؤتمر سنوي لخريجي الأزهر لتعزيز الروابط الثقافية والدبلوماسية.

الشراكة مع إندونيسيا تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب

وأوضح السفير حجازي أن الشراكة مع إندونيسيا تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين دول الجنوب، يمكن البناء عليه لتعزيز المصالح المشتركة ومواجهة التحديات الدولية.