أهم أخبار الكويت اليوم

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الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية: مطار الكويت حقق نتائج تفوق المعايير الدولية في التدقيق الأمني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم السبت، أن مطار الكويت الدولي اجتاز التدقيق الأمني بنتائج تفوق المعايير الدولية المحددة من منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) وهذا ضمن إطار التدقيق الأمني الدوري والرسمي الذي تجريه المنظمة على الدول الأعضاء، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية.

وقال رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية حمود مبارك الحمود الجابر الصباح، في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "هذا الإنجاز يعكس اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للدولة والتزامها الراسخ بتعزيز أمن وسلامة الطيران ومواصلة مسيرة التطوير والابتكار في هذا المجال الحيوي".

وتابع حمود الصباح أن: "هذا الإنجاز جاء ثمرة الجهود المبذولة من الجهات العامله في مطار الكويت الدولي والمنتسبين للإدارة العامة للطيران المدني الذين حرصوا على تحقيق الهدف والوصول لأعلى درجات التقييم في ظل التحديات الأمنية الحالية".

وأضاف أن فريق التدقيق التابع للمنظمة قام بإجراء مراجعة شاملة لجميع المرافق التابعة للمطار حيث تم التأكد من تطبيق كل الإجراءات اللازمة لامتثال الدولة للمعايير الدولية، لافتا إلى أن الفريق ركز خلال عملية التدقيق على تقييم الأنظمة الأمنية والتأكد من توافر أحدث التجهيزات والمعدات المخصصة لحماية المطار.

وشدد على أهمية الاستثمار في الأنظمة والتقنيات المتطورة لتطبيق أعلى معايير الأمن مما يضع المطار في مصاف المطارات العالمية الناجحة، مؤكدا السعي نحو تنفيذ الخطط الاستراتيجية وتحقيق الأهداف للوصول إلى التميز بالخدمات المقدمة للمسافر والحصول على أعلى نسب التقييم على المستويين الإقليمي والدولي.

انطلاق المؤتمر السنوي الثالث لرابطة أطباء "الروماتيزم" 18 أبريل

أعلنت رئيسة الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم هبة الهاجري، عن انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للرابطة، والذي سيعقد يومي 18 و19 أبريل الجاري برعاية وزير الصحة الكويتي أحمد العوضي، في فندق والدروف أستوريا، والذي يعد محطة علمية مهمة لتبادل الخبرات واستعراض آخر المستجدات في مجال أمراض الروماتيزم والأمراض المناعية على المستويين الخليجي والعالمي، بحسب ما ذكرت جريدة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت.

وأوضحت الهاجري: "نفخر هذا العام بمشاركة واسعة تضم 6 متحدثين عالميين من الطراز الرفيع، بالإضافة إلى 2 من المتحدثين الإقليميين، إلى جانب 25 متحدثا محليا لإدارة الجلسات، بما يثري النقاشات ويوفر بيئة علمية غنية ومتنوعة".

ولفتت إلى أن برنامج المؤتمر يتميز بتنوعه وشموليته، حيث يشمل جلسات حوارية متخصصة تحت عنوان "لقاء مع الخبراء"، والتي ستتناول أمراض الذئبة الحمراء (Lupus)، والتهاب الأوعية الدموية (Vasculitis)، والتهاب الفقار اللاصق (SpA)، ضمن إطار حلقات نقاش تفاعلية تمنح المشاركين فرصة التواصل المباشر مع الخبراء العالميين.

وتابعت: "حرصنا على أن يكون المؤتمر شاملا لكل التخصصات ذات الصلة، لذلك خصصنا ورش عمل متقدمة لأطباء الباطنية والرعاية الأولية، بالإضافة إلى جلسات ومحاضرات مركزة لأطباء الأطفال المتخصصين في أمراض الروماتيزم، مشددة علي أن الرابطة الكويتية لأطباء الروماتيزم تواصل سعيها لتعزيز التواصل العلمي، ودعم جهود الأطباء في الاطلاع على أحدث التطورات العلمية والبحثية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى في الكويت والمنطقة".