تشكيل مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في كلاسيكو الدوري الألماني

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ملعب أليانز أرينا، الذي يحتضن مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند اليوم السبت في كلاسيكو الدوري الألماني.

يستضيف فريق بايرن ميونخ، اليوم السبت الموافق 12 أبريل 2025، غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند في قمة مباريات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الألماني.

مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

يدخل بايرن ميونخ مباراة الكلاسيكو ضد بوروسيا دورتموند، وهو يتربع على عرش صدارة الدوري الألماني برصيد 68 نقطة، ساعيًا بكل قوة لتعزيز موقعه وتأكيد هيمنته على المسابقة.

ويطمح العملاق البافاري، بقيادة مدربه البلجيكي فينسنت كومباني، إلى مواصلة سلسلة انتصاراته للحفاظ على فارق النقاط المريح مع أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، وتأمين لقب الدوري للموسم الحالي.

وكان بايرن ميونخ استعرض قوته في الجولة الماضية بتحقيق فوز ثمين خارج الديار على حساب أوجسبورج بنتيجة 3-1، مما يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل هذه القمة المرتقبة.

بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

على الجانب الآخر، يحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على البايرن وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 41 نقطة.

ورغم ابتعاد أسود الفيستفاليا عن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فإن دورتموند بقيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، يتطلع لتحقيق فوز ثمين على الغريم التقليدي من شأنه أن يحسن موقعه في الترتيب العام ويمنح لاعبيه الثقة في قادم المنافسات.

ويأتي بوروسيا دورتموند إلى مباراة كلاسيكو الدوري الألماني، بعد هزيمة ثقيلة من برشلونة الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: جوناس أوربيج

خط الدفاع: كونراد لايمر - إيريك داير - كيم مين جاي - جوسيب ستانيسيتش

خط الوسط: جوشوا كيميش - ليون جورتسيكا - توماس مولر

وفي الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - ليروى ساني.

تشكيل بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: جوليان رايرسون - نيكلاس سولي - أنتون - سفينسون

خط الوسط: باسكال جروس - صالح أوزكان - إيمري تشان

وفي الهجوم: جوليان براندت - ماكسيمليان بيير - سيرو جيراسي.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند والقنوات الناقلة

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة «بي إن سبورت 5».