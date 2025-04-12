زي النهارده.. الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الرومانية المقدسة

تمر علينا اليوم السبت الموافق ١٢ إبريل العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاجتماعية والثقافية الهامة ونقدم لكم أبرزها:

عام 1663 الدولة العثمانية تعلن الحرب على الإمبراطورية الرومانية المقدسة بعد 56 عاما من معاهدة سيتفاتوروك التي أوقفت الحرب السابقة بينهم، وكان سبب الحرب هذه المرة هو بناء الألمان قلعة حصينة على الحدود مع الدولة العثمانية.

عام 1861 بدء الحرب الأهلية الأمريكية في ولايات الجنوب.

وعام 1872 اليابان تعقد أول معرض دولي في قاعة يوشيما.

عام 1877 تأسيس جامعة طوكيو.

عام 1937 السير فرانك ويتل يختبر أول محرك نفاث وهو على الأرض والمصمم لتشغيل طائرة في «مصنع بريتش تومسون هيوستون» في «مدينة رجبي» في إنجلترا.

فب 1945 وفاة رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت، ونائبه هاري ترومان يتولى الرئاسة خلفًا له ليصبح الرئيس الثالث والثلاثون لها.

1954 - فيتنام الشمالية تحصل على اعتراف فرنسا بها.

1961 - رائد الفضاء السوفييتي يوري جاجارين يقوم بأول رحلة لإنسان إلى الفضاء على متن السفينة فوستوك 1.

1968 - الانتهاء من أعمال أول ناطحة سحاب بارتفاع 147 مترًا وتتكون من 36 طابقًا في كاسوميغاسيكي في طوكيو.

و في عام 1980

اللجنة الأولمبية الأمريكية توافق على طلب الرئيس جيمي كارتر بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها موسكو في 19 يوليو وذلك بسبب الغزو السوفيتي لأفغانستان.

وفى عام1981

الرحلة الأولى لمركبة الفضاء كولومبيا.

وعام 1988 -جامعة هارفارد تعلن عن نجاح علمائها في إنتاج سلالة جديدة من الفئران بعد استخدام الهندسة الوراثية لأول مرة.

عام 1989 طائرة الخطوط الجوية البريطانية الكونكورد تفقد جزءًا كبيرًا من دفتها في رحلة بين كرايستشيرش وسيدني.

عام1992 -افتتاح الفرع الأوروبي لمدينة الملاهي الأمريكية الشهيرة ديزني لاند، وقد أقيمت المدينة في فرنسا خارج العاصمة باريس وحملت اسم يورو ديزني.

عام 1996 الطيارة الأمريكية «جيسيكا دوبروف» البالغة من العمر سبع سنوات تتوفى خلال محاولة وضع رقم قياسي لأصغر شخص يحلق في أنحاء الولايات المتحدة.

عام 2007 تفجير جسر الصرافية في بغداد.

عام 2012 بدء سريان وقف إطلاق النار في سوريا وفق خطة كوفي أنان، ولم ينفذ وقف إطلاق النار بشكل كامل ولم يصمد لأكثر من أسبوع.

عام 2020 دول مجموعة أوبك تعلن حفظا قياسيا لإنتاج النفط ما بين 12,5 إلى 20 مليون برميل يوميًّا، باتفاق رعته السعودية وروسيا، لإعادة التوازن لأسواق النفط العالمية التي تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا.