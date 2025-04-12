معتدل نهارا وأمطار ورياح مثارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاحد، في مصر، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا الأحد

كما يشهد غدا الاحد فرص أمطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وتمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء وتكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء على فترات متقطعة.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاحد ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 26 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 32 للعظمي والصغرى 15 درجة .