باير ليفركوزن يصطدم بدفاعات يونيون برلين ويتعادل سلبيًا في البوندسليجا

حسم التعادل السلبي مواجهة باير ليفركوزن وضيفه يونيون برلين، في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني.

ورغم السيطرة الكبيرة لفريق ليفركوزن على مجريات المباراة، وخلق العديد من الفرص الهجومية، فإن لاعبي الفريق عجزوا عن هز شباك الفريق الضيف، الذي تميز بانضباط دفاعي كبير، وتألق حارس مرماه في التصدي لعدة كرات خطيرة.

يفقد نقطتين

بهذا التعادل، يواصل ليفركوزن سلسلة نتائجه الإيجابية دون خسارة، لكنه يفقد نقطتين ثمينتين في صراع الصدارة.

في المقابل، يُعد هذا التعادل مكسبًا لفريق يونيون برلين الذي يعاني هذا الموسم، ويمثل نقطة معنوية في مشواره للبقاء في دوري الأضواء.

وتُعد هذه المباراة اختبارًا جديدًا لشخصية ليفركوزن هذا الموسم، حيث برهن الفريق على قدرته في الاستحواذ والضغط، لكن اللمسة الأخيرة غابت في ظل غياب الفاعلية الهجومية المعتادة.

ومن المنتظر أن يعود ليفركوزن إلى التحضيرات سريعًا، حيث يواجه تحديات قوية في الجولات المقبلة، بينما سيركز يونيون برلين على استثمار هذا الأداء لتعزيز حظوظه في الابتعاد عن مناطق الخطر.