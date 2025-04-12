مارتينيلي وتروسارد يقودان تشكيل أرسنال ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة برينتفورد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق أرسنال، اليوم السبت، نظيره برينتفورد على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة أرسنال ضد برينتفورد

يقود البرازيلي جابرييل مارتينيلي تشكيل أرسنال أمام برينتفورد، رفقة البلجيكي ليونادرو تروسارد والشاب إيثان نوانيري.

وأجرى أرتيتا تعديلات في تشكيل أرسنال اليوم، حيث قرر الدفع بالغاني توماس بارتي في مركز الظهير الأيمن، ومشاركة الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو في وسط الملعب.

يحتل أرسنال وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 62 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بـ73 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الثاني عشر، وفي رصيده 42 نقطة.

تشكيل أرسنال ضد برينتفورد

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - جاكوب كيويور - كيران تيرني

خط الوسط: جورجينيو - ديكلان رايس - أوليكساندر زينتشينكو

وفي الهجوم: جابرييل مارتينيلي - ليونادرو تروسارد - إيثان نوانيري.