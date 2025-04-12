لطفى بوقرة رئيسًا للجنة العلمية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية

أعادت اللجنة العلمية للاتحاد العربى للرياضة العسكرية، فى حضور المستشار محمد لامين الداه، مسؤول قسم الرياضة العسكرية بجامعة الدول العربية، انتخاب العميد دكتور لطفى بوقرة (تونس)، وذلك فى أول اجتماع للجنة عقب التشكيل الجديد للجان المعاونة للاتحاد من قبل المكتب التنفيذي (61) للاتحاد المنعقد حالياً بدولة قطر ويستمر حتى 13 أبريل الجارى 2025، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية (39) للاتحاد.

ليرأس بوقرة اللجنة العلمية بالاتحاد العربي للرياضة العسكرية للأربع سنوات المقبلة حتى 2028 .

وحصل على منصب نائب رئيس اللجنة العقيد دكتور أحمد الهواري (مصر)، والمقرر العميد دكتور على عبدالغفور (العراق).

وبعد إجراء عملية الانتخاب ترأس العميد بوقرة اجتماع اللجنة رقم (5)، فى البداية رحب بجميع أعضاء اللجنة، وقدم لهم الشكر على ثقتهم فى إعادة انتخابه رئيسًا للجنة، مؤكداً أن من أهداف اللجنة العلمية هو الارتقاء بمنظومة تكوين ضباط وضباط الصف رياضة من خلال برمجة دورات ومحاضرات تكوينية في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية، وتطوير منظومة التقييم والتدريب للرفع من الجاهزية البدنية لضباط القوات المسلحة العربية، إلى جانب إصدار مجلة علمية خاصة بالاتحاد العربي تضم مقالات علمية في مجالات علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية والتقييم المخبري وطب الرياضة.

تضم اللجنة العلمية فى عضويتها بالترتيب كلًا من: الملازم محمد منصور عبد النواصرة (الأردن)، المقدم بومعزة عدال (الجزائر)، العميد "تد بد" على عبد الغفور عبد الحافظ (العراق)، الأولى الممتازة عبد القادر عبد الرحمن المغيصيب (قطر)، العقيد ركن جراح محمد العتيقة (الكويت)، العقيد د . أحمد محمد الهوارى (مصر).