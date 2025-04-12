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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل هجومي لإنتر ميلان أمام كالياري في الدوري الإيطالي

انتر ميلان
انتر ميلان
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أعلن المدرب سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام فريق كالياري، في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي،  والمقررة مساء اليوم.

وجاءت التشكيلة الأساسية للنيراتزوري على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يانيك بيسيك، ستيفان دي فري، كارلوس

خط الوسط: نيكولا زاليفسكي، دافيدي فراتيسي، هاكان تشالهان أوجلو، نيكولو باريلا، فيديريكو ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركو أرناوتوفيتش

ويطمح إنتر ميلان إلى مواصلة نتائجه القوية هذا الموسم والحفاظ على صدارة جدول الترتيب، بينما يسعى كالياري إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين موقعه في جدول الدوري.

يُذكر أن اللقاء يقام على ملعب "جوزيبي مياتزا" وسط دعم جماهيري كبير من أنصار الإنتر، في انتظار أداء قوي من النجوم، وعلى رأسهم القائد لاوتارو مارتينيز.

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