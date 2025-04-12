إيران: اختتام الجولة الأولى من المحادثات مع وواشنطن في أجواء بنّاءة

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن انتهاء الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات، والتي جرت بوساطة سلطنة عُمان.

وذكرت الخارجية في بيان رسمي أن المفاوضات استمرت ساعتين ونصف في أجواء إيجابية وبنّاءة، اتسمت بالاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأكد البيان أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حكومتيهما بشأن برنامج إيران النووي السلمي، بالإضافة إلى موضوع رفع العقوبات التي وصفتها طهران بـ"غير القانونية".

وفي ختام الجولة، أجرى رؤساء وفدي إيران والولايات المتحدة حديثًا مقتضبًا استمر لبضع دقائق، بحضور وزير خارجية سلطنة عُمان، قبل مغادرتهم مقر المفاوضات.

وأضافت الخارجية أن الطرفين اتفقا على مواصلة المفاوضات خلال الأسبوع المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر وإيجاد أرضية مشتركة للتفاهم.