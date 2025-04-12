الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسى يوقّعان إعلان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإندونيسي، على إعلان يرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، فضلًا عن المجالات الثقافية والسياسية، حسب عاجل لـ"إكسترا نيوز".

تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا

وجاء توقيع الإعلان بعد محادثات موسعة بين الزعيمين في القاهرة، حيث ناقشا الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص في مصر وإندونيسيا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة.

ستعمل الحكومتان على تنفيذ مشروعات مشتركة

ووفقًا للاتفاق، ستعمل الحكومتان على تنفيذ مشروعات مشتركة، وتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية، لتسريع الوصول إلى أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تُعزز من مكانة البلدين في الساحة الدولية.