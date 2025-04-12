ads
السبت 12 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسى يوقّعان إعلان رفع العلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الاندونيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وقّع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الإندونيسي، على إعلان يرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، فضلًا عن المجالات الثقافية والسياسية، حسب عاجل لـ"إكسترا نيوز".

تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإندونيسيا

وجاء توقيع الإعلان بعد محادثات موسعة بين الزعيمين في القاهرة، حيث ناقشا الخطوات المطلوبة من قبل حكومتي البلدين والقطاع الخاص في مصر وإندونيسيا لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بينهما، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعكس الرغبة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة.

ستعمل الحكومتان على تنفيذ مشروعات مشتركة

ووفقًا للاتفاق، ستعمل الحكومتان على تنفيذ مشروعات مشتركة، وتنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية، لتسريع الوصول إلى أهداف الشراكة الاستراتيجية التي تُعزز من مكانة البلدين في الساحة الدولية.

التجارة والاستثمار التنمية المستدامة الرئيس السيسي الساحة الدولية الشراكة الاستراتيجية