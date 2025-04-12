خبراء يحذرون: الحرب التجارية الأمريكية على الصين قد تدمر إفريقيا

حذر خبراء من أن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية يمكن أن توجه ضربة للصادرات الإفريقية، وأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي طال أمدها، ستدمر القارة إذا تعثر الاقتصاد الصيني.

وذكر بنك "رينيسانس كابيتال" بشمال أفريقيا - حسب ما أوردت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) الصينية، اليوم السبت - أن "الولايات المتحدة تعاني من أكبر عجز تجاري لها مع أكبر مصدري السلع الأساسية في إفريقيا وهم جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنجولا إذ أنها تعتمد بشكل كبير على منتجاتهم من المعادن الثمينة والنفط والبلاتين".

وأضاف البنك أن حجم التجارة بين أمريكا وأفريقيا يظل صغيرًا، ففي العام الماضي، استحوذت القارة على نحو 39 مليار دولار من الواردات الأمريكية، مشيرة إلى أن ليسوتو ومدغشقر وبوتسوانا وأنجولا وجنوب إفريقيا كانت أكثر الدول تضررًا من التعريفات الجمركية "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تتراوح بين 10% و50%.

وفي تراجع مفاجئ، أعلن ترامب، أمس الأول الخميس، أنه سيوقف "الرسوم الجمركية المتبادلة" لمدة 90 يومًا لمعظم البلدان، لكنه ضرب الصين بتعريفات إضافية حيث بلغ معدل المجموع التراكمي للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية 145% هذا العام في ظل استمرار تصاعد الحرب التجارية.

وقال كاي تشو، محامي شركات مقره بكين يقدم المشورة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر والتمويل عبر الحدود، إن جنوب إفريقيا الغنية بالمصادر الإلكترونية وعددًا قليلًا من البلدان التي طورت صناعات تصنيع الملابس بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا) مثل كينيا وإثيوبيا وموريشيوس وليسوتو يمكن أن تتأثر بشدة.

وأضاف كاي، أن جنوب إفريقيا، بمجموعة متنوعة من الصادرات تبلغ حوالي 8 مليارات دولار سنويًا إلى الولايات المتحدة، ستتضرر على الأرجح إذا لم يتم إلغاء التعريفات.