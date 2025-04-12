أهالي القليوبية يشتكون من التعريفة الجديدة.. وأول تحرك من المحافظ

اشتكى عدد من مواطني محافظة القليوبية من عدم التزام بعض سائقي سيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، حيث يقوم بعض السائقين بتجزئة خط السير وقطع المسافة إلى أجزاء قصيرة لتحصيل أجرة أعلى من الركاب.

مطالبة بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة

وطالب المواطنون بتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة، وتكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين، فضلًا عن توفير آليات فعالة وسريعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري، لضمان انضباط المنظومة وتحقيق العدالة بين الركاب والسائقين.

إجراء تعديلات في عدد من تعريفات ركوب السيارات

وأعلنت محافظة القليوبية، السبت، إجراء تعديلات في عدد من تعريفات ركوب سيارات الأجرة والسرفيس بالخطوط الداخلية والخارجية بدائرة المحافظة، وذلك على خلفية رفع أسعار الوقود أمس.

وقالت المحافظة، في بيان اليوم السبت، تعليقا على تغيير تعريفة الركوب الجديدة، أن التعريفة جرت على آخر تعديل بعد التنسيق مع محافظات الجوار".

الأجرة التي يشملها التعديلات

يُشار إلى أن التعديل شمل جبر جميع التعريفات التي تتضمن ربع جنيه (25 قرشا)، ورفعها إلى نصف جنيه (50 قرشا)، بعد تذمر رواد التواصل الاجتماعي، بسبب عدم توافر عملة الربع جنيه ما قد يتسبب في مشكلات كثيرة بين الركاب والسائقين.

وكان المحافظ المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أصدر أمس الجمعة، القرار رقم (484) لسنة 2025 الخاص بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة المحافظة، وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين والسولار الذي أقرته وزارة البترول والثروة المعدنية، بداية من اليوم.

إلزام السائقين وأصحاب المركبات بالتعريفة الجديدة

وأفاد المحافظ، بحسب بيان صحفي، بأن القرار الصادر نص على إلزام السائقين وأصحاب المركبات والسيارات بالتعريفة الجديدة، مع تكليف مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة وبالميادين المختلفة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين. هذا بالإضافة إلى وضع ستيكر بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي، وعمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة وأرقام الشكاوى ويتم وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة، بالإضافة إلى تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالاشتراك مع التموين لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

أرقام شكاوى المواطنين

وأضاف المحافظ، أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى على مدى 24 ساعة أي شكاوى للمواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها، وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة (01119992624) واتس آب، والرقم الأرضي (0133212461)، مؤكدا استمرار تكثيف تلك الحملات بشكل دائم ومنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.