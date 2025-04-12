الدفاع الروسية: أكثر من 175 عسكريًا خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية، كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 175 عسكريًا، إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية -: "تواصل القوات الروسية التقدم وصد محاولة غزو القوات المسلحة الأوكرانية للأراضي الروسية في مقاطعة كورسك".

وأضاف البيان: "خلال العمليات الهجومية، ألحقت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" خسائر بتشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق جورنال وأوليشنيا".

وتابع البيان: "واصلت وحدات القوات الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في مناطق بيلوفودي، فلاديميروفكا، ميروبولي، موجريتسا، سادكي ويوناكوفكا ويابلونوفكا في مقاطعة سومي".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "خلال النهار، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 175عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة، وناقلة جند مدرعة وعدد من المدافع".

ومن جهة أخرى، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على مواقع أكثر فائدة عملياتية على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وكبدّت القوات المسلحة الأوكرانية، خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وقالت الوزارة - في بيان - إن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية، واتخذت خطوطًا ومواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك، وخسرت قوات كييف أكثر من 440 عسكريًا، وعدد من المدافع الميدانية والمركبات القتالية.

أضافت أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسنت الوضع التكتيكي على خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 310 جنود، ومركبات قتالية وناقلات جند مدرعة ومعدات قتالية مدرعة، وعدد من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.

وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسنت الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوات الروسية القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعة خاركوف وفي دونيتسك، وخسرت قوات كييف أكثر من 250 عسكريًا، ودبابة وناقلات جند، وعدد من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 محطات للحرب الإلكترونية و3 مستودعات للذخيرة".

وبحسب البيان، فإن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 عسكريا، ومركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع، كما تم تدمير مستودع وقود.

وألحق الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية، أضرارًا بالبنية التحتية للمطارات العسكرية ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة ومحطة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية، وتحشدات القوى البشرية والمعدات للعدو في 153 منطقة، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، 6 قنابل من طراز "جدام" و5 صورايخ من طراز "هيمارس" و154 مسيرة أوكرانية، بحسب البيان.