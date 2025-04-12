وظائف الأزهر الشريف 2025 للمعلمين بالقليوبية.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التقديم لمسابقة تعيين معلمين مساعدين في تخصص رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، ضمن مسابقة حديثة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك في خطوة جديدة لدعم العملية التعليمية وتوفير فرص عمل مميزة للشباب ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم الأزهري وسد العجز في الكوادر التربوية المؤهلة.



وظائف الأزهر الشريف للمعلمين في محافظة القليوبية

وأعلنت محافظة القليوبية عن احتياجها لتعين عدد من معلمى رياض الاطفال بالإدارات التعليمية ( بنها - شبين القناطر - الخانكة - القناطر الخيرية - قليوب - طوخ - كفر شكر)، حيث تأتي هذه المبادرة وفقًا لعدد من المعايير والشروط الواضحة والمُعلنة، وذلك بناءً على الإعلان الرسمي المنشور على بوابة الوظائف الحكومية.

وأعلن الأزهر الشريف فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام 2025، في إطار جهوده المستمرة لتطوير العملية التعليمية وسد العجز في المعاهد الأزهرية.

بهدف استقطاب كوادر تدريسية مؤهلة وقادرة على الارتقاء بالمستوى التعليمي في المعاهد الأزهرية بما يتماشى مع رسالته التربوية والدينية.

ومن المقرر أن يبدأ التقديم للمسابقة اعتبارًا من 17 أبريل القادم حتى 30 أبريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية حيث يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة قبل تسجيل طلباتهم.

شروط التقدم



العمر

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام

مستوى المؤهل

مؤهل عال

المؤهل

مؤهل عال-تربية رياض أطفال

مؤهل عال-تربية طفولة مبكرة

مؤهل عال-تربية تخصص رياض أطفال

مؤهل عال-تربية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض اطفال

مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة

مؤهل عال-كليات اخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال)



التقدير

ألا يقل عن مقبول

المستندات المطلوبة

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

المؤهل الدراسي



المؤهل الأعلى إن وجد

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الاحوال)

دبلوم تربوي رياض اطفال

إيصال الإيداع البنكي

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة الأزهر الشريف والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير العملية التعليمية وسد العجز في معلمي رياض الأطفال بهدف تحسين جودة التعليم وفق أحدث المعايير التربوية لضمان تقديم تعليم جيد للأطفال في هذه المرحلة الهامة.



للتقديم على وظائف معلم مساعد رياض الأطفال بالأزهر، يجب على الراغبين إتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة الوظائف الحكومية

الاطلاع على الشروط والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات.

تجهيز المستندات المطلوبة وتحميلها إلكترونيًا على الموقع.

إرسال الطلب خلال الفترة المحددة من 17 إلى 30 أبريل 2025.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن عملية الاختيار ستكون وفق معايير دقيقة لضمان تعيين الأكفاء. كما دعا المتقدمين إلى متابعة بوابة الوظائف الحكومية بانتظام للحصول على أي تحديثات أو تعليمات جديدة. للتقديم يرجي زيارة الموقع التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/Jobs/SearchJobs.aspx?JobsState=yslH+mtfAIkVUTjYys4eiQ==