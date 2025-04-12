محافظ الغربية يستمع إلى شكاوى المواطنين والتزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفة الجديدة

واصل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لليوم الثاني على التوالي جولاته الميدانية المكثفة داخل مواقف النقل العام ومحطات الوقود بمختلف أنحاء المحافظة، للتأكد من التزام السائقين وأصحاب المحطات بالتعريفة الجديدة لأسعار المواصلات بعد تعديلها وفقاً لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته اليوم، أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة في حالة استنفار كامل لضبط المنظومة، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بالتعاون مع إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب.

وأشار المحافظ إلى أن جولاته الميدانية المستمرة تستهدف بالدرجة الأولى الاطمئنان على انتظام العمل بالمواقف العامة، وتوفير الخدمة للمواطنين بالسعر المقرر دون تلاعب أو مغالاة، مضيفًا أن التعليمات تم توجيهها بوضوح لجميع السائقين بضرورة الالتزام الكامل بالتسعيرة الرسمية، مع التحذير من توقيع العقوبات الرادعة على المخالفين.

كما أوضح الجندي أن المحافظة ألزمت جميع المواقف بتعليق لافتات واضحة للتعريفة الجديدة، وكذلك إلزام سيارات الأجرة والسرفيس بلصق استيكر التعريفة على الزجاج الأمامي والخلفي لضمان وضوح الأسعار أمام الركاب، ومنع أي تلاعب.

وخلال تفقده، حرص محافظ الغربية على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين داخل المواقف، مؤكدًا أن أجهزة الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار الأسعار، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة، مشددًا على ثقته في وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استغلال.

وفي هذا السياق، وجه “الجندي” بضرورة استقبال بلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات المرور، بالإضافة إلى خطوط مبادرة “الغربية بتتغير بيكم” عبر واتساب، للتعامل الفوري مع أي شكوى وضمان استرداد حق المواطن.

كما شدد المحافظ على مسئولي التموين والمرور ورؤساء المدن بضرورة المرور المستمر على محطات الوقود والتأكد من توافر المواد البترولية بالأسعار الرسمية، وضبط أي محاولة للاتجار غير المشروع أو إخفاء الكميات لخلق أزمات مصطنعة.

وفي ختام جولته، شدد المحافظ على أن العمل الرقابي سيستمر لحين استقرار السوق تماماً، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعاون الجميع، سائقين ومواطنين، للوقوف أمام أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالمجتمع.

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