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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد شريف.. تشكيلة الخليج لمواجهة الفتح في دوري روشن

محمد شريف
محمد شريف
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أعلن المدير الفني لفريق الخليج عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مواجهة اليوم أمام الفتح، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي تقام مساء اليوم.

وجاءت تشكيلة الخليج الأساسية على النحو التالي:

حراسة المرمى: رائد أزيبي

خط الدفاع: عبدالله الفهد، علي الشعفي، بيدرو ريبوتشو، منصور حمزي

خط الوسط: كوريبالي سيسه، خالد السميري، كوستاس

الهجوم: توماس مروجن، فابيو مارتينيز، عبدالله آل سالم

ويجلس على دكة البدلاء كل من: ريان الدوسري، إسماعيل بوحتز، ناصر الدوسري، محمد شريف، سعيد آل جميل، عبدالله الكعبي، محمد المجحد، علي عبد الرؤوف، حيان السالمي.

ويسعى فريق الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المهمة لمواصلة الابتعاد عن مناطق الخطر في جدول الترتيب، خاصة وأن الفتح يعد من الفرق القوية هذا الموسم.

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب نادي الخليج، وسط حضور جماهيري منتظر من عشاق الفريق الذين يترقبون أداءً قويًا من اللاعبين في هذا اللقاء الحاسم.

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