أهم أخبار السعودية اليوم

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صندوق النقد الدولي يؤكد تفوق السعودية في عدد مراكز البيانات

أكد صندوق النقد الدولي تقدم السعودية في عدد مراكز البيانات على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في خطوة تعكس جهود الرياض في تطوير البنية الرقمية، والنمو المتسارع في مجال البيانات، والذكاء الاصطناعي، الذي تعمل عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"؛ بوصفها المرجع الوطني لكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم، وبالشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم السبت.

وأشاد الصندوق في الدراسة التي أعدها تحت عنوان "التحول الرقمي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي"؛ بإنشاء السعودية هيئة مستقلة للذكاء الاصطناعي باسم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" عام 2019، وبإطلاق الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ بهدف تعزيز مكانة السعودية كدولة رائدة عالميا في هذا المجال، في ظل تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتي المجالات التنموية والحيوية في العالم.

ونوه الصندوق بجهود السعودية في إصدار نظام حماية البيانات الشخصية، الذي يعكس اهتمامها بحوكمة البيانات وإدارتها وضمان خصوصية الأفراد، وتهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب التطورات التقنية المتسارعة، ويهدف النظام إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وفق أعلى المعايير الدولية.

وتعمل "سدايا" ضمن جهودها المستمرة على تطوير واستحداث مراكز بيانات مستدامة تم تصميمها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية والمعتمدة من قبل معهد (UPTIME) الجهة العالمية المختصة في تقييم وتصنيف مراكز البيانات حول العالم، وبمعدل لفعالية استخدام الطاقة PUE منخفض.

وأشادت الدراسة بإطلاق السعودية العديد من المنصات الرقمية التي أسهمت في تسريع وتيرة التحول الرقمي في شتي القطاعات الحيوية، وأسهمت في تعظيم أثر التحول الرقمي وفي تحسين جودة الحياة، وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات بموثوقية وسرعة عالية، تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يشارك في مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025

يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية في مؤتمر القدرات البشرية لعام 2025، في الفترة من 13 إلى 14 أبريل الجاري، بمعرض يبرز مبادرات المجمع وأحدث مشروعاته اللغوية والثقافية، التي تسهم في دعم اللغة العربية وتمكينها، وتعكس التكامل بين اللغة، ومجالات التنمية، والنهضة المعرفية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "واس" السعودية اليوم السبت.

ولفت الأمين العام للمجمع عبد الله بن صالح الوشمي، إلى أن مشاركة المجمع في المؤتمر تجسد إيمانه بأهمية اللغة في صناعة الإنسان وبناء مجتمعه، وأوضح: "إن المشروعات التي يطلقها المجمع خلال هذا المؤتمر تمثل استثمارا حقيقيا في اللغة العربية؛ بوصفها أداة للتمكين، ومنصة للمعرفة، وجسرا للتواصل الحضاري، وهي تجسيد لرؤية المجمع في نقل اللغة من حيز الاستخدام التقليدي إلى فضاءات التأثير الإبداعي والثقافي والعلمي".

وتأتي هذه المشاركة في إطار سعي المجمع إلى ترسيخ دوره محليا ودوليا؛ بوصفه مرجعية في الشأن اللغوي؛ من خلال مشروعات في مجالات اللغة العربية المتمثلة في قطاعاته الأربعة: التخطيط والسياسة اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية؛ بهدف تعزيز حضور اللغة العربية ونشرها.

وتعكس مشاركة المجمع في مؤتمر القدرات البشرية التزامه بتحقيق أهدافه الإستراتيجية في دعم اللغة العربية وتمكينها، وتعزيز حضورها عالميا، وتقديم مشروعات مبتكرة تسهم في بناء مجتمع معرفي يحسن استخدام لغته، ويفخر بها، ويدرك أثرها العميق في تشكيل وعيه، وتطوير قدراته.