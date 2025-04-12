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السبت 12 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

لأعتذارها.. إخلاء سبيل سائقة توك توك في التعدي على مرام سعيد

المذيعة مرام سعيد
المذيعة مرام سعيد
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أمرت نيابة الشرابية إخلاء سبيل سائقة التوكتوك المتهمة بالتعدي على المذيعة مرام سعيد، بعد تنازلها عن القضية بعد اعتذار المتهمة.

وكانت المذيعة مرام سعيد استغاثت بالجهات المختصة بعد تعرضها للتعدي من فتاة تعمل سائقة “توكتوك” بمنطقة الشرابية بمحافظة القاهرة.

وكتبت المذيعة مرام سعيد، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “سواقين التكاتك من ضمنهم بنت سايقة توكتوك اتهجموا عليَّ ومش عاجبهم كلمة إن البلد فيها قانون، طب البلد فيها قانون على فكرة”.

وأكملت المذيعة مرام سيعد منشورها: "وحاليًّا القسم بياخد إجراءاته القانونية شكرًا جدًّا ليهم وهنزلكم باقي التفاصيل لما أخرج من القسم، واخد إجراءاتي القانونية.

نيابة الشرابية سائقة التوكتوك المذيعة مرام سعيد